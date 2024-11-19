اليوم .. مواجهات مهمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026
2024-11-19 11:30:03 - المصدر: واع
بغداد-واع
تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 ، بإقامة (9) مباريات .
وتشهد الجولة العديد من اللقاءات المهمة للمنتخبات العربية، ففي المجموعة الأولى يلتقي منتخبا الإمارات وقطر ،ويواجه منتخب كوريا الشمالية نظيره الأوزبكي ، فيما يلاقي منتخب إيران قيرغيزستان.
وفي منافسات المجموعة الثانية يلتقي منتخبنا الوطني نظيره العماني ، فيما يلعب فلسطين مع كوريا الجنوبية، ويواجه منتخب الكويت الأردن.
وفي منافسات المجموعة الثالثة يلعب منتخب السعودية مع إندونيسيا، ويلتقي منتخب البحرين مع أستراليا ،فيما يواجه الصين نظيره الياباني.
تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 ، بإقامة (9) مباريات .
وتشهد الجولة العديد من اللقاءات المهمة للمنتخبات العربية، ففي المجموعة الأولى يلتقي منتخبا الإمارات وقطر ،ويواجه منتخب كوريا الشمالية نظيره الأوزبكي ، فيما يلاقي منتخب إيران قيرغيزستان.
وفي منافسات المجموعة الثانية يلتقي منتخبنا الوطني نظيره العماني ، فيما يلعب فلسطين مع كوريا الجنوبية، ويواجه منتخب الكويت الأردن.
وفي منافسات المجموعة الثالثة يلعب منتخب السعودية مع إندونيسيا، ويلتقي منتخب البحرين مع أستراليا ،فيما يواجه الصين نظيره الياباني.