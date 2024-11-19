اليوم .. مواجهات مهمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

2024-11-19 11:30:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 ، بإقامة (9) مباريات .وتشهد الجولة العديد من اللقاءات المهمة للمنتخبات العربية، ففي المجموعة الأولى يلتقي منتخبا الإمارات وقطر ،ويواجه منتخب كوريا الشمالية نظيره الأوزبكي ، فيما يلاقي منتخب إيران قيرغيزستان.وفي منافسات المجموعة الثانية يلتقي منتخبنا الوطني نظيره العماني ، فيما يلعب فلسطين مع كوريا الجنوبية، ويواجه منتخب الكويت الأردن.وفي منافسات المجموعة الثالثة يلعب منتخب السعودية مع إندونيسيا، ويلتقي منتخب البحرين مع أستراليا ،فيما يواجه الصين نظيره الياباني.