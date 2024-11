إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بالضغط على العراق لوقف هجمات الفصائل المسلحة

2024-11-19 11:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مجلس الأمن الدولي إلى التدخل للضغط على الحكومة العراقية لوقف الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة مدعومة من إيران ضد إسرائيل. وفي بيان نشره على منصة “إكس”، قال ساعر: “وجهت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها باتخاذ إجراءات فورية ضد الميليشيات الموالية لإيران التي تستخدم الأراضي العراقية […]

