2024-11-19 11:45:04 - المصدر: ايشان

يخوض المنتخب العراقي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط مباراة مهمة أمام نظيره العماني لحساب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. وقال المدير الفني للمنتخب خيسوس كاساس في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن لقاء عمان إن “المباراة ضد عمان صعبة جداً إذ نعرف بعضنا البعض، ولعبنا 3 […]

ظهرت المقالة العراق في مواجهة عُمان اليوم وكاساس يؤكد: وضعت الخطة المناسبة لتحقيق الفوز أولاً على ايشان.



