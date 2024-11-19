2024-11-19 11:45:04 - المصدر: ايشان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أربعة أوامر قبض صادرة بحقِّ عددٍ من المُتًّهمين في قضيَّة تهريب الذهب عبر مطار بغداد الدوليّ. وذكرت الهئية في بيان، أنَّ فريقاً من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد – وبعد عمليَّات التحرّي والتقصّي والتحقيقات الأوليَّة التي أجراها تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصّ – تمكَّن من تنفيذ أوامر القبض […]

ظهرت المقالة النزاهة: الإطاحة بأربعة متهمين في قضية تهريب الذهب من مطار بغداد أولاً على ايشان.



