2024-11-19 13:00:05 - المصدر: ايشان

أكد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، على الحكومة بأن يكون إجراء التعداد السكاني “شفاف ونزيه” بعيداً عن التدخلات الحزبية، وأن تقوم بتشريع قانون منع الاستيراد من بعض “الدول الداعمة للكيان الصهيوني”. وقال الصدر في بيان تغريدة على موقع أكس تابعتها وكالة شفق نيوز: “أود التنبيه لأمرين مهمين، الأمر الأول، على الحكومة […]

ظهرت المقالة الصدر يدعو لتشريع قانون يمنع الاستيراد من الدول الداعمة للكيان الصهيوني أولاً على ايشان.



