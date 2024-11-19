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أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار
أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار
2024-11-19 13:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  متابعة

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، أعلى مستوى لها خلال أسبوع، مستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة 05:46 بتوقيت بغداد، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 2623.54 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 12 تشرين الثاني، كما ارتفعت الأسعار بنسبة 2% يوم أمس، فيما وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتصل إلى 2627.60 دولارًا للأونصة.

هذا وارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث سجلت الفضة أعلى مستوى في أسبوع بزيادة 0.5% لتصل إلى 31.32 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 969.80 دولارًا. واستقر البلاديوم عند 1005.20 دولار بعد ارتفاعه بأكثر من 5% يوم أمس.

المصدر: وكالات

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