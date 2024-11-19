أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار

2024-11-19 13:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، أعلى مستوى لها خلال أسبوع، مستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة 05:46 بتوقيت بغداد، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 2623.54 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 12 تشرين الثاني، كما ارتفعت الأسعار بنسبة 2% يوم أمس، فيما وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتصل إلى 2627.60 دولارًا للأونصة.

هذا وارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث سجلت الفضة أعلى مستوى في أسبوع بزيادة 0.5% لتصل إلى 31.32 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 969.80 دولارًا. واستقر البلاديوم عند 1005.20 دولار بعد ارتفاعه بأكثر من 5% يوم أمس.

المصدر: وكالات