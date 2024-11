السوداني يدعو العراقيين للتعاون مع فرق التعداد السكاني

2024-11-19 13:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، المواطنين للتعاون مع فرق التعداد، والالتزام بحظر التجوال، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة وعدم الاستماع للشائعات. وقال السوداني في كلمة له بمناسبة اجراء التعداد السكاني الذي ينطلق يوم غد الأربعاء وتابعتها “عراق اوبزيرفر”، أننا” نؤسس اليوم لمعايير رقمية رصينة والتعداد السكّاني أداة علمية حديثة في …

