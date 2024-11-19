2024-11-19 13:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يستضيف المنتخب العماني نظيره العراقي، مساء اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً على مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بعد مرور خمس جولات، بينما يقبع المنتخب العماني في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

وبدأ المنتخب العراقي مشواره في الدور الثالث من التصفيات بفوز على عمان بهدف دون رد، ثم تعادل سلبيًا مع الكويت في الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة تغلب على فلسطين بهدف نظيف، لكنه خسر أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 في الجولة الرابعة، وتعادل سلبيًا مع الأردن في الجولة الخامسة.

أما المنتخب العماني، فقد خسر مباراته الافتتاحية أمام العراق بهدف نظيف، ثم انهزم أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة، حقق فوزًا كبيرًا على الكويت برباعية نظيفة، لكنه تعرض لخسارة ثقيلة من الأردن بنفس النتيجة في الجولة الرابعة، قبل أن يعود ويفوز على فلسطين بهدف دون رد في الجولة الخامسة.

وتنطلق مباراة العراق وعمان عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد، وسيتم بثها مباشرة عبر قناتي beIN Sports HD 2 وAlkass Six HD.