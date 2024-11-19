اعتقال شخص اعتدى على موظف بالتعداد السكاني في الديوانية

2024-11-19 14:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقى جهاز الأمن الوطني اليوم الثلاثاء، القبض على "معتدٍ" على أحد موظفي التعداد السكاني في الديوانية.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بناءً على توجيهات رئيس الجهاز بتأمين وحماية عملية التعداد السكاني، ألقت مفارز الأمن الوطني في محافظة الديوانية القبض على متهم من سكان حي الزهراء، وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية". وأشار البيان إلى ان المتهم قد اعتدى بالضرب على أحد موظفي التعداد السكاني. وجرى تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ودعا "جهاز الأمن الوطني المواطنين الكرام إلى التعاون مع الفرق الجوالة لموظفي التعداد السكاني، لما لهذه العملية من أهمية وطنية في توفير البيانات الإحصائية الدقيقة التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين".