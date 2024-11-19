اول تعليق حكومي بشأن شكوى إسرائيل ضد العراق امام مجلس الامن الدولي

2024-11-19 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علق سبهان الملا جياد، مستشار الشؤون السياسية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على اقامة إسرائيل شكوى ضد العراق امام مجلس الامن الدولي.

وقال جياد، لوكالة شفق نيوز، إن "إسرائيل تريد استغلال شعار وحدة الساحات لتنفيذ عدوان على العراق، والشكوى المقدمة من قبلها ضد العراق امام مجلس الامن الدولي تهدف الى اظهار الحجة والمبرر امام المجتمع الدولي في حال نفذت أي ضربة على العراق".

وأضاف ان "موقف الحكومة العراقية واضح برفض استخدام الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة لمهاجمة إسرائيل، كذلك ترفض أي عمل عدوان إسرائيلي على تلك الفصائل داخل الأراضي العراقية".

وكشف مستشار الشؤون السياسية لرئيس الوزراء ان "الحكومة العراقية سوف تنقل هذا الأمر الى التحالف الدولي، على اعتبار أن الدفاع الجوية العراقية غير متهيئة لحماية الأجواء العراقية، حتى يكلف هذا التحالف بحماية الأجواء تحسباً لأي طارئ، كما ان الجانب الأمريكي سيكون له دور إيجابي بمنع أي عدوان اسرائيلي مرتقب على العراق".