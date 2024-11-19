سعر الوجبة اكثر 80 الف دولار.. إغلاق مطعم في أربيل يبيع وجبة طعام تقدم على طبق من ذهب

2024-11-19 14:30:21 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

أصدر محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، قرارا بإغلاق مطعم يقدم وجبات باهظة الثمن في مدينة أربيل.وقالت وسائل إعلام كردية، إن "المحافظ أمر بإغلاق المطعم الذي ادعى بيع مأكولات باهظة الثمن، حيث وصل سعر وجبة الطعام إلى 8 دفاتر و 70 ورقة!".وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع مصورة لمطعم في اربيل يروج لبيع وجبة طعام بسعر 130 مليون دينار ما يعادل 87 الف دولار حيث أن الوجبة تحمل اسم "كردستان" وكان يجب على الشخص الذي يأكلها أن يقدم سيرته الذاتية ليتم تحضير الوجبة له في طقوس مختلفة ومن صحون وملاعق ذهبية واقمشة من حرير.



