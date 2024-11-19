رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الصيني العلاقات الثنائية بين بغداد وبكين

2024-11-19 14:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، مع السفير الصيني تسوي وي، العلاقات الثنائية بين بغداد وبكين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المشهداني استقبل السفير الصيني لدى العراق تسوي وي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين العراق والصين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين".

وأضاف البيان أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر المتعددة، حول علاقات الشراكة الاستراتيجية العراقية الصينية في الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعية بشكل معمق".

وقال المشهداني حسب البيان، إن "العلاقات العراقية الصينية تمتاز بمتانتها واستقرارها خصوصا في المجال السياسي والاقتصادي والتنموي والسياحي مما يشجع الجانبين على الحفاظ عليها وتنميتها".

وطالب الصين وبقية دول العالم بدعم القضية الفلسطينية وتعزيز الجهود الرامية لإيقاف الحرب الظالمة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة ولبنان.

من جانبه قدم السفير الصيني، التهنئة لرئيس مجلس النواب، بمناسبة تسنمه رئاسة المجلس متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.



