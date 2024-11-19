فريق الإعلام الحكومي: جميع بيانات التعداد محمية وتستخدم لأغراض إحصائية فقط

2024-11-19 14:45:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، أهمية التعداد العام للسكان، مشيرا الى أن جميع بيانات التعداد محمية وتستخدم لأغراض إحصائية فقط.وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التعداد العام للسكان والمساكن يمثل إجراءً وطنيًا مهمًا"، مشددًا على أن "جميع بيانات المواطنين محمية بشكل كامل وتستخدم فقط لأغراض إحصائية".وأوضح أن "ضمان نجاح عملية التعداد يعتمد على مشاركة المواطنين الفاعلة، من خلال تقديم المعلومات المطلوبة بدقة وشفافية، بما يشمل أعداد أفراد الأسرة وتحضير المستمسكات الرسمية الثبوتية المعتمدة".وأضاف أن "التعداد سيزود وزارة التخطيط ببيانات دقيقة عن حجم السكان وتوزيعاتهم الجغرافية، مما سيسهم في وضع خطط استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تحديد الاحتياجات الأساسية من الخدمات في مختلف القطاعات.وتنطلق غداً الاربعاء، عملية التعداد العام للسكان، في العراق وسيشمل جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ويهدف الى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، ومستويات المعيشة، حيث أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال خلال يومي الأربعاء والخميس.