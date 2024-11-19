وزير العدل يبحث جاهزية العراق لمناقشة الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان في جنيف

2024-11-19 14:45:02 - المصدر: واع

بغداد -واعبحث وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات الوطنية لمناقشة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في جنيف.وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية، وذلك بحضور ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالكريم هاشم مصطفى وأعضاء اللجنة، حيث تم بحث الاستعدادات الوطنية لمناقشة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في جنيف".وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع، اعداد برنامج عمل لرفع جاهزية الوفد العراقي المناقش وكذلك تسليط الضوء على ابرز تطورات الملف الإنساني والإنجازات المتحققة في ظل البرنامج الحكومي الداعم لملف حقوق الانسان".ووجه رئيس اللجنة وزير العدل خالد شواني، وفقاً للبيان، باستكمال كافة الإجراءات الفنية واللوجستية وتشكيل الفرق الداعمة الخاصة بجميع الملفات استعداداً لمناقشتها في الجلسات التحضيرية القادمة لعمل اللجنة".