التربية تعلن افتتاح (55) بناية مدرسية نموذجية في المثنى والديوانية

2024-11-19 14:45:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت وزارة التربية،اليوم الثلاثاء، عن افتتاح 55 بناية مدرسية نموذجية في المثنى والديوانية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن" التربية افتتحت (53) بناية مدرسية نموذجية ضمن الاتفاقية العراقية الصينية في محافظة المثنى بحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس مجلس المحافظة وعدد من الاعضاء ومعاون المدير العام للتربية سعد كاظم جاسم ونخبة من المهندسين وسط إشادة حكومية واسعة بالانجاز المتكامل للمدارس التي بعهدة الشركة الصينية والمنجزة في وقتها المحدد".وأضاف أن"محافظة الديوانية شهدت افتتاح مدرستين جديدتين انضوت الأولى تحت مظلة تخصيصات تنمية الأقاليم، فيما كانت الثانية ضمن مشروع الوزارة رقم واحد والذي أثبت فاعليته بعد زيادة ساعات العمل حسب توجيهات رئيس الوزراء ومتابعة وزير التربية".وأشار الى أن"هذه المنجزات التربوية هي خطوة متقدمة لإنهاء أزمة نقص الأبنية المدرسية في عموم محافظات العراق".