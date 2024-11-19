2024-11-19 14:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، القبض على معتدٍ على أحد موظفي التعداد السكاني في محافظة الديوانية.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بناءً على توجيهات رئيس الجهاز بتأمين وحماية عملية التعداد السكاني، ألقت مفارز الأمن الوطني في محافظة الديوانية القبض على متهم من سكان حي الزهراء، وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية"، مبينا أن "المتهم اعتدى بالضرب على أحد موظفي التعداد السكاني".

وأضاف الجهاز، أنه "جرى تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه"، داعيا المواطنين إلى "التعاون مع الفرق الجوالة لموظفي التعداد السكاني، لما لهذه العملية من أهمية وطنية في توفير البيانات الإحصائية الدقيقة التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين".



