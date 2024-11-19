2024-11-19 16:00:05 - المصدر: ايشان

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي، باستهداف الفصائل العراقية. وجاء في نص الرسالة: “أكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء الزيادة الكبيرة في وتيرة وشدة الهجمات على إسرائيل التي تشنها الفصائل المدعومة من إيران في العراق منذ سبتمبر 2024. وتشكل هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون […]

ظهرت المقالة في رسالة لمجلس الأمن الدولي.. الكيان يهدد بمهاجمة الفصائل العراقية ويحمل بغداد المسئولية أولاً على ايشان.



