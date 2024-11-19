2024-11-19 16:00:05 - المصدر: ايشان

اعتبر المبعوث الأميركي آموس هوكستين، بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، أن قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله “بات قريب المنال”. وصرح هوكستاين أنه أجرى “محادثات بناءة للغاية” مع بري في بيروت، مضيفا أن هناك “فرصة حقيقية” لإنهاء الصراع. وقال للصحفيين بعد الاجتماع: “هذه لحظة صنع قرار. أنا هنا […]

ظهرت المقالة بعد لقائه نبيه بري.. المبعوث الأمريكي: قرار وقف إطلاق النار بات قريب المنال أولاً على ايشان.



