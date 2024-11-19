40 مليار دولار صادرات تركيا إلى الدول العربية في 10 شهور

2024-11-19 16:00:05 - المصدر: كونا

اسطنبول - 19 - 11 (كونا) -- كشف نظام التجارة العام التركي اليوم الثلاثاء عن أن قيمة صادرات تركيا إلى الدول العربية بلغت 39 مليارا و904 ملايين دولار في الفترة بين يناير وأكتوبر عام 2024.وبحسب النظام فإن الصادرات إلى الدول العربية نمت بنسبة 7ر7 بالمئة في 10 أشهر من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.ووصلت قيمة إجمالي صادرات تركيا إلى 216 مليارا و383 مليون دولار خلال 10 شهور وشكلت الصادرات إلى الدول العربية 18ر4 في المئة منها.وتصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من تركيا وذلك بواقع 10 مليارات و766 مليون دولار تليه الإمارات ثانيا بستة مليارات و842 مليون دولار ثم مصر بثلاثة مليارات و416 مليون دولار والسعودية ثلاثة مليارات و264 مليون دولار فالمغرب بمليارين و799 مليون دولار.وعلى صعيد المنتجات احتلت الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها المرتبة الأولى في الصادرات التركية إلى العراق بنحو 2ر5 مليارات دولار تلتها المواد الكيمياوية ومنتجاتها بقيمة 1ر2 مليار دولار.واحتل قطاع المجوهرات المركز الأول في الصادرات التركية إلى الإمارات بنحو 3ر9 مليارات دولار تلته المواد الكيمياوية ومنتجاتها بقيمة 901 مليون دولار.واحتلت المواد الكيمياوية ومنتجاتها المرتبة الأولى في صادرات تركيا إلى مصر بقيمة 890 مليون دولار. (النهاية) ط ا / ض ح