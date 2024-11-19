ريال مدريد يعلن نجاح جراحة مدافع المريجني إيدير ميليتاو

2024-11-19 16:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، نجاح العملية الجراحية التي أجراها البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع المرينجي.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "خضع لاعبنا إيدير ميليتاو اليوم لعملية جراحية ناجحة بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى".

وأضاف: "أجرى العملية الدكتور مانويل لييز، تحت إشراف الخدمات الطبية في ريال مدريد، وسيبدأ ميليتاو عملية تعافيه في الأيام المقبلة".

وتعرض ميليتاو لتلك الإصابة، يوم 9 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خلال مواجهة أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو، التي حسمها الريال برباعية نظيفة.

وسبق أن تعرض المدافع الدولي البرازيلي لإصابة خطيرة في الركبة في الجولة الأولى من الليجا في الموسم الماضي، يوم 12 أغسطس/آب على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بيلباو.

وتعد هذه الإصابة الخطيرة الثانية في الركبة التي يتعرض لها ميليتاو في آخر 15 شهرًا، لذا من المتوقع أن يستغرق التعافي حوالي 9 أشهر من وقت العملية.