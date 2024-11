العمل تطلق دعوة لحملة تبرع دعما لأطفال غزة ولبنان

2024-11-19 16:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، حملة تبرع دعما لأطفال غزة ولبنان بمناسبة يوم الطفل العالمي. وقال الاسدي خلال احتفالية بمناسبة يوم الطفل العالمي اقامتها هيئة رعاية الطفولة بحسب بيان للوزارة، تلقته (المدى)، إنه "وفي هذه المناسبة نجدد ادانتا الشديدة واستنكارنا الكبير لما يجري ويرتكب من جرائم يومية وانتهاكات فضيعة تقوم بها […]

