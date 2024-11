بينها تسهيل حركة تنقل فئات “الاستثناء”.. عمليات بغداد تكشف خطتها الامنية خلال يومي حظر التجوال

2024-11-19 16:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن خطة يومي حظر التجوال، مؤكدةً أن الخطة تضمنت توفير الحماية لفرق التعداد. وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “قيادة عمليات بغداد اعدت خطة لتأمين الحماية لعملية التعداد السكاني والدوائر ومديريات الإحصاء والمخازن ونقل الأجهزة الالكترونية”، …

