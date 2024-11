العراق يعلن عن معايير دولية في تعداد السكان: ستطبق مع الأمم المتحدة

2024-11-19 17:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أن العراق سيطبق معايير دولية في التعداد العام بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هناك لجنة استشارية دولية تتابع تنفيذ المعايير العالمية. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في حديث للوكالة الرسمية تابعته عراق اوبزيرفر، إن “هناك لجنة استشارية دولية شكلت من قبل صندوق …

