قبيل انطلاق عملية التعداد.. طمأنة حكومية: بياناتكم محمية

2024-11-19 17:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، أهمية التعداد العام للسكان، مشيرا الى أن جميع بيانات التعداد محمية وتستخدم لأغراض إحصائية فقط. وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته عراق اوبزيرفر: إن “التعداد العام للسكان والمساكن يمثل إجراءً وطنيًا مهمًا”، مشددًا على أن “جميع بيانات المواطنين …

