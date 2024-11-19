2024-11-19 17:36:05 - المصدر: ايشان

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من انجراف العراق إلى صراع إقليمي جراء الهجمات الأخيرة التي تشنها فصائل المقاومة ضد الكيان الصهيوني، يأتي ذلك بعد رسالة الكيان إلى الأمم المتحدة. وذكرت الخارجية الأمريكية، أنها “تواصلت مع بغداد بشأن هجمات فصائل المقاومة العراقية على إسرائيل”. ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي أعلن فيه وزير خارجية […]

ظهرت المقالة بعد رسالة الكيان.. واشنطن تحذر من انجراف العراق إلى صراع إقليمي أولاً على ايشان.



