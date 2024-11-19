التربية تقرر تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الثانوية

2024-11-19 19:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد ولمدة أسبوعين.

وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من وزارة التربية جاء فيها "حصلت موافقة وزير التربية على تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الثانوية العامة للعام الدراسي (2024-2025) ولمدة أسبوعين على ان يقدم ولي أمر الطالب عذرا مشروعا لغرض العودة الى المدارس في بادرة داعمة للقضاء على التسرب المدرسي ومراعاةً للظروف الإنسانية".







