2024-11-19 19:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، هطول امطار رعدية في 11 محافظة بدءاً من مساء اليوم.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مخرجات صور الأقمار الاصطناعية المستلمة لدى قسم التنبؤ في هيئتنا، تشير الى استمرار توافد السحب نحو مدن البلاد، وتظهر مدن وسط البلاد تخلو حاليا من السحب بسبب تأثرها بمرتفع جوي يسبب استقرار اجوائها هذا اليوم ويوم غد".

وتابعت "تستمر فرص هطول زخات من الامطار مصحوبة بالبرق والرعد على فترات مساء اليوم ونهار الأربعاء في (البصرة والانبار وديالى وكركوك والسليمانية ونينوى ودهوك واربيل، ومناطق متفرقة من ذي قار والسماوة وصلاح الدين)"، مبينة أنه "من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الخميس في مدن جنوب البلاد".