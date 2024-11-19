وزير الداخلية يوجه رسالة إلى القوات الأمنية

2024-11-19 19:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، (19 تشرين الثاني 2024)، القوات الأمنية الى مساعدة مؤسسات الدولة كافة في تنفيذ التعداد السكاني الذي ينطلق غداً ويستمر الى العاشر من الشهر المقبل.

وقال الشمري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "الى المرابطين من أبناء قواتنا الأمنية بتشكيلاتهم كافة، أنتم على موعد لنصر جديد ومنازلة كلنا ثقة بان تحسم لصالحكم وستكونون كما عهدكم أبناء شعبكم أهل لثقتهم وحسن ظنهم بكم".

وأضاف "بلدكم على اعتاب انجاز تنموي كبير سيمهد الى عراق قوي مقتدر في شتى مجالات الحياة وتفرعاتها وهو التعداد العام للسكان والمساكن".

ودعا وزير الداخلية القوات الأمنية الى "العمل على مساعدة مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ هذه التجربة الديمقراطية وإسنادهم بما يرتقي بعملهم الذي يصب في خدمة الوطن والمواطن".

وبدأت السبت الماضي المرحلة الأولى من عملية التعداد السكاني في العراق، أما المرحلة الثانية من التعداد فستتضمن تسجيل آخر الإحصاءات المتعلقة بسكان العراق، بينما ستختص المرحلة الثالثة بتسليم الإجابات في استمارات مكونة من ستة وسبعين سؤالاً.

وأعلنت وزارة التخطيط أن التعداد السكاني سيبدأ من 20 تشرين الثاني (غدا)، وحتى 10 من الشهر المقبل.

وسيُرافق التعداد حظر تجوال يبدأ منتصف ليل 19- 20 الجاري.