انطلاق مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره العماني ضمن التصفيات الآسيوية

2024-11-19 19:10:03 - المصدر: واع





بغداد - واع

انطلقت- قبل قليل- مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره العماني ضمن الجولة السادسة من تصفيات المجموعة الثانية للقارة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام المباراة، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط.

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثالث في المجموعة برصيد 8 نقاط، خلف المنتخب الأردني صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما تتصدر كوريا الجنوبية فرق المجموعة برصيد 13 نقطة.