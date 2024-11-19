إندونيسيا تتفوق على السعودية واليابان تهزم الصين بالتصفيات الآسيوية

2024-11-19 19:10:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتمكنت اندونيسا من الفوز على السعودية بهدفين نظيفين، فيما هزمت اليابان الصين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في التصفيات.في المباراة الأولى، خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الإندونيسي بنتيجة 0-2، في المواجهة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب جيلورا بونج كارنو في العاصمة جاكرتا، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وسجل هدف المباراة الأول اللاعب مارسيلينو فيردينان في الدقيقة الـ 32 من زمن شوط المباراة الأول، بعدما تلاعب بمدافعي السعودية وسدد كرة قوية في شباكه، فيما عزز اللاعب ذاته النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة الـ 57 من زمن شوط المباراة الثاني.وفي المباراة الثانية واصل منتخب اليابان انتصاراته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد تغلبه على مضيفه منتخب الصين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات.وأنهى منتخب اليابان الشوط الأول من المباراة، متفوقا بثنائية نظيفة، سجلها كل من كوكي اوغاوا و كو إيتاكورا، في الدقيقتين 39 و السادسة من الوقت بدلا من الضائع.وفي الشوط الثاني، سجل لين ليانجمينج هدف منتخب الصين الوحيد في الدقيقة 48.وأحرز كوكي اوغاوا، ثالث أهداف منتخب الساموراي في الدقيقة 54.وعزز منتخب اليابان صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الصين عند 6 نقاط في المركز الخامس.