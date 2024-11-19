الرئيس الصيني: بكين مستعدة لتعميق العلاقات مع باريس

2024-11-19 19:15:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء إن بلاده على استعداد لتعميق العلاقات الاستراتيجية مع باريس وتعزيز التعاون القائم على المنفعة المتبادلة. ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي قوله لماكرون في اجتماع اليوم: الصين وفرنسا قوتان مستقلتان وناضجتان ومسؤولتان، والعلاقة بين البلدين لها أهمية استراتيجية وعالمية فريدة. ويقوم شي بجولة في أميركا الجنوبية بدأت بمشاركته في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك في ليما عاصمة بيرو، حيث افتتح ميناء على المحيط الهادي بتمويل صيني. ومن المقرر أن يتوجه شي بعد اختتام قمة مجموعة العشرين اليوم إلى برازيليا، حيث من المتوقع أن يلتقي بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ويوقع معه عدة اتفاقيات تعاون.