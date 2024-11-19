2024-11-19 19:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انطلقت مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، ومضيفه العُماني، مساء اليوم الثلاثاء، (19 تشرين الثاني 2024)، ضمن الجولة السادسة من تصفياتِ المجموعة الثانية للقارة الآسيويّة المؤهلة لكأسِ العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعبِ السلطان قابوس الدوليّ في بوشر بالعاصمة مسقط بقيادة طاقم تحكيمي اماراتي.

ويدخل المنتخب العراقي المباراة في المركز الثالث برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن الأردن الوصيف وبفارق نقطتين عن منتخب عمان صاحب المركز الرابع.