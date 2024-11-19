مجلس الوزراء يخصص 4 مليارات دينار لاتحاد الكرة لاكمال متطلبات عقد ملاك كاساس

2024-11-19 19:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (19 تشرين الثاني 2024)، على تخصيص 4 مليارات دينار لاتحاد الكرة العراقي لاكمال متطلبات عقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني الذي يقوده المدرب الإسباني خيسوس كاساس.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق مجلس الوزراء على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ".

وأوضح ان التخصيص يأتي "استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم".



