حكومة دهوك تتوعد المخالفين لحظر تجوال التعداد السكاني بعقوبات

2024-11-19 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حذر نائب محافظ دهوك، ماجد سيد صالح، يوم الثلاثاء، المخالفين لحظر التجوالالذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة، بإحالتهم إلى المحاكم في حال عدم التزامهم،مستثنياً من ذلك الحالات الطارئة.

وقالصالح لوكالة شفق نيوز، إن "حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني سيدخل حيزالتنفيذ في الساعة 12 من منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء، ويستمر لمدة 48 ساعة فيعموم المحافظة بالتزامن مع المرحلة الثالثة من التعداد العام للسكان الذي سيبدأصباح يوم غد الأربعاء".

وأوضحأنه "سيتم نشر 22 نقطة تفتيش في مختلف أنحاء مركز محافظة دهوك لضمان تنفيذ الإجراءات،وأي مخالفة لهذه التعليمات ستؤدي إلى إحالة المخالفين إلى المحكمة وفقاً للقوانينالمعمول بها".

وأكدصالح أن "التنقل خلال فترة الحظر سيكون حصراً للحالات الاستثنائية مثل نقلالمرضى إلى المستشفيات، مع التشديد على أن الحظر سيشمل مركز المدينة وجميع الطرقالمؤدية إلى خارجها".

وتهدفهذه التدابير إلى تهيئة الظروف الملائمة لفرق التعداد الميدانية وتمكينها من أداءمهامها بدقة وكفاءة.

ودعتالسلطات المواطنين إلى التعاون الكامل مع الإجراءات المعلنة، مشيرة إلى أهمية هذاالمشروع الوطني في توفير بيانات دقيقة تسهم في تحسين التخطيطوالخدمات مستقبلاً.