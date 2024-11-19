2024-11-19 19:27:05 - المصدر: ايشان

وافقت الحكومة العراقية، على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، من أجل إيداعها في باب التبرعات لغزة ولبنان. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ “إيشان”: “في إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل […]

ظهرت المقالة الحكومة تقترح على الموظفين استقطاع نسبة ١٪ من رواتبهم لدعم غزة ولبنان أولاً على ايشان.



