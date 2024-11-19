2024-11-19 19:27:05 - المصدر: ايشان

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، فيما أشار إلى أن العراق يرفض الدخول في الحرب التي يسعى الكيان إلى تمديدها. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن السوداني “ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها […]

ظهرت المقالة السوداني يرد على تهديد الكيان: العراق يرفض الدخول في الحرب أولاً على ايشان.



