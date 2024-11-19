المنتخب الوطني يسجل الهدف الأول في مرمى نظيره العماني

2024-11-19 20:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجل المنتخب الوطني العراقي، الهدف الأول على نظيره العماني خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من تصفيات المجموعة الثانية للقارة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل هدف التقدم اللاعب يوسف الأمين في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

وتقام المباراة، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط.

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثالث في المجموعة برصيد 8 نقاط، خلف المنتخب الأردني صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما تتصدر كوريا الجنوبية فرق المجموعة برصيد 14 نقطة.