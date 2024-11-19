لـ48 ساعة.. إقليم كوردستان يغلق أبوابه الحدودية مع تركيا أمام المسافرين

2024-11-19 20:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر مسؤول في منفذ إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا، يوم الثلاثاء، بأنحركة المسافرين ستتوقف لمدة 48 ساعة اعتباراً من منتصف الليلة، ضمن إجراءاتالتعداد السكاني العام في العراق.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حركة عبور الأفراد إلى داخل الأراضي التركية عبرالمنفذ ستتوقف بشكل كامل لمدة 48 ساعة وذلك بالتزامن مع إجراءات التعداد العامللسكان في العراق".

وأوضحأن "هذا الإجراء لا يشمل النشاط التجاري حيث ستستمر حركة مرور الشاحناتالتجارية عبر المنفذ بشكل طبيعي ودون أي توقف".

وتأتيهذه التدابير ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التعداد وضمان سيرهابسلاسة مع تقليل التنقلات غير الضرورية خلال هذه الفترة.