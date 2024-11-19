الأوضاع السياسية وعلاقات بغداد وأربيل على طاولة مسعود بارزاني والقنصل المصري

2024-11-19 20:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع القنصل المصري العام العام في أربيل محمود فاروق عامر، الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة، والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق الاتحادية.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل، في مصيف صلاح الدين باربيل، القنصل العام المصري في أربيل محمود فاروق عامر، لافتا الى ان القنصل العام المصري في أربيل هنأ خلال اللقاء، بارزاني بنجاح الانتخابات البرلمانية الكوردستانية.

ونقل البيان عن عامر قوله إن الإقبال الكبير وإجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في أجواء سلمية ومدنية يعد إنجازاً كبيراً، مشيدا بثقافة التعايش والسلام التي يتمتع بها الشعب الكوردي، وثمن الدور التاريخي لبارزاني في الحفاظ على هذه الثقافة وتعميقها.

واضاف البيان ان بارزاني أشار إلى العلاقات بين الشعب الكوردي والشعب المصري ووصفها بالتاريخية والودية والفعالة، منوها إلى تاريخ نضال وتضحيات الشعب الكوردي، وشدد على ضرورة تعزيز ثقافة التعايش والسلام باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء البؤس والمعاناة التي تعيشها شعوب المنطقة.

واشار البيان إلى أنه في جزء آخر من اللقاء، بحث الجانبان الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، فضلا عن العلاقات بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق الاتحادية، عادا الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة العراقية إلى إقليم كوردستان خطوة مهمة للتنسيق وحل المشكلات.