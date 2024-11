ضمن مجموعة العراق.. التعادل يحسم مواجهة فلسطين وكوريا الجنوبية

2024-11-19 20:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر انتهت مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. وأقيمت المباراة ضمن إطار الجولة السادسة من المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وسجل هدف المباراة الأول زيد قنبر في الدقيقة 12 لصالح منتخب فلسطين مستغلاً خطأً من دفاع …

