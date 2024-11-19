2024-11-19 20:54:04 - المصدر: ايشان

حذرت الجبهة التركمانية العراقية من وجود “خروقات في اجراءات التعداد السكاني في كركوك”. وقالت الجبهة في بيان تلقته “إيشان”، “تتابع الجبهة التركمانية العراقية بقلق بالغ ما يجري من خروقات واضحة في عملية التعداد العام للسكان في محافظة كركوك، حيث تم رصد دخول العديد من العوائل التي ليست من سكان المحافظة الأصليين، وبشكل علني وأمام أنظار […]

ظهرت المقالة الجبهة التركمانية: جموع من الأسر تدخل كركوك للتلاعب بالتعداد السكاني أولاً على ايشان.



