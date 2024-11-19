2024-11-19 22:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأت رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب، الشعب العراقي بفوز منتخبنا الوطني على نظيره العُماني في التصفيات الآسيوية.وقال رئيس الوزراء في تدوينة على منصة (اكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "نتقدم بأجمل التهاني إلى أبناء شعبنا وجماهيرنا الرياضية؛ بمناسبة فوز منتخبنا الوطني على منتخب عمان الشقيق، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026".وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أننا "نأمل أن يكون فوزكم هذا حافزاً لتحقيق النتائج الطيبة في المباريات المقبلة، وتحقيق فرحة التأهل إلى النهائيات، ونؤكد مواصلتنا دعم وإسناد المنتخب وملاكه التدريبي في هذه المهمة الوطنية".كما هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بالفوز.وقال رئيس الجمهورية في تدوينة على منصة (اكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "مبارك لمنتخبنا الوطني فوزه المهم على نظيره العماني في مشوار التأهل الى كأس العالم، كلنا أمل في مواصلة الانتصارات وتحقيق تطلعات جمهورنا في التأهل الى مونديال 2026".وهنأ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بالفوز.وقال في تدوينة على منصة (اكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "مبارك لكم أيها اللاعبون أثبتم أنكم تجسدون العراق وأهله، هذا عرسنا وستليه أعراس أخرى لمنتخبنا بخاصة ولعراقنا بعامة، وفرحتنا هذه بمناسبة فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على المنتخب العماني الشقيق في تصفيات كأس العالم، هي فرحة العراق كل العراق، وفرحة العراقيين كل العراقيين".وأضاف المشهداني، أن "هذا الفوز اليوم يمثل فوزا جديدا لعراقنا وأهله، ويبرز العزيمة والإصرار اللذين يتحلى بهما لاعبونا في ميادين الرياضة، مثلما يتحلى بهما العراق وأهله، وفوزنا هذا يظهر للعالم أن العراق قادر دائما على الفوز والانتصار في كافة المجالات الرياضية وغير الرياضية".كما هنأ النائب الأول محسن المندلاوي بفوز منتخبنا الوطني على نظيره العُماني، وقال في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) "نهنئ الشعب العراقي والجماهير الكروية، بفوز منتخبنا الوطني على نظيره العُماني، في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2026، والذي جسد تفاني اللاعبين والانسجام الكبير فيما بينهم، ليعكسوا جميعا قدرات كرة القدم العراقية وإمكاناتها العالية لتحقيق الإنجازات، كما نشيد بالجماهير الرياضية التي توافدت إلى مدينة مسقط ".وأكد المندلاوي "دعم مجلس النواب لكل المنافسات التي يخوضها أبطالنا في شتى الميادين والمحافل الرياضية، واستعداده لتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الكرة العراقية.