2024-11-19 22:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بارك رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، فوز المنتخب الوطني العراقي على نظيره العماني، مبيناً أن المنتخب اثبت أنه على قدرٍ عالٍ من المسؤولية.

وقال درجال في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "نيابةً عن أسرةِ الاتحاد، نثمن الفوزَ الثمينَ الذي حققهُ منتخبنا الوطنيّ على مستضيفه العُماني ضمن الجولةِ السادسة من منافساتِ التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة لكأس العالم 2026".

وأضاف أن "لاعبي مُنتخبنا ظهروا بأداءٍ مشرفٍ، ونجحوا في تأكيدِ جدارتهم وعلو كعبهم من خلال عودتهم الصحيحةِ إلى أجواءِ المنافسة في المجموعةِ الثانية"، مبيناً أن "الأهمُّ أن منتخبنا عادَ من مسقط بالنقاطِ الثلاث، وهو ما وضعهم أمام مسؤوليةٍ كبيرةٍ وهم يقتربون من الوصول إلى مرحلةٍ متقدمةٍ لبلوغِ المونديال".

وأوضح درجال أن "أداءَ اللاعبين أثبت أنهم على قدرٍ عالٍ من المسؤوليةِ، وكان الجميعُ يلعبُ بثباتٍ وتركيزٍ وهو ما جعلنا نتفوقُ في أوقاتٍ كثيرةٍ، ونكسب النتيجةَ في نهايةِ المواجهة".

وتابع "أباركُ الفوزَ للملاكِ التدريبيّ الذي عملَ بحرصٍ كبيرٍ، وكذلك اللاعبون الذين تميزوا كثيراً، وأيضاً الجمهور الكريم الذي كان حريصاً على التشجيع، والوقوف إلى جانبِ المنتخب خارج ميدانه".