حكومة النجف المحلية تصدر 7 توصيات لإنجاح عملية التعداد السكاني

2024-11-19 22:20:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانأصدرت الحكومة المحلية في النجف الأشرف، 7 توصيات لإنجاح عملية التعداد السكاني.وقال رئيس مجلس المحافظة حسين العيساوي خلال المؤتمر الصحفي وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه" تم عقد جلسة مشتركة مع رؤساء الوحدات الإدارية ومدير إحصاء النجف و مجموعة كبيرة من المشرفين في الأقضية و النواحي ومسؤول مختاري المحافظة وتم الخروج بتوصيات لتشجيع العاملين على التعداد السكاني ومنها:1- تبني إضافة نقاط للعاملين على التعداد العام للسكان من مشرفين ومعاونين ومدراء في التعينات المستقبلية في المحافظة إضافة الى الامتيازات الممنوحة من قبل الحكومة الاتحادية.2- تبني موضوع دعم المختارين من خلال تجديد دوراتهم والسعي لاتخاذ قرار منحهم مكافئات مالية.3- منح المواطنين من المحافظات الأخرى بطاقة سكن لمن لم يمتلك يمتلكها عند تسجيله بياناته في محافظتنا فضلا عن شموله بجميع الامتيازات الأخرى اسوة بالمواطن النجفي.4- استنفار المعاونين و المدراء و النزول مع الباحثين لجرد العوائل بسبب قلة اعداد الباحثين و عدم استطاعتهم بتغطية كاملة للعوائل المستهدفة في التعداد.5- المشاركة الفاعلة الى النزول الى الشارع من قبل المحافظ و نوابه و معاونيه و مستشاره و أعضاء المجلس و رؤساء الوحدات الإدارية و المختارين و توزيعهم على الوحدات الإدارية.6- مفاتحة المحافظ باتخاذ الإجراءات الإدارية بحق الموظفين المتعاقدين المنسحبين من التعداد العام للسكان.7- مفاتحة المحافظ باتخاذ الإجراءات الإدارية بحق العوائل من المحافظات الأخرى في حال عدم تسجيل بياناتهم في محافظة النجف الأشرف و حرمانهم مستقبلا من امتيازات المواطن النجفي.وأكد أن" هذه الإجراءات تهدف تلافي الأخطاء الموجودة واستنفار كافة الدوائر و المسؤولين يوم غد كون هنالك نقص في الباحثين في بعض المناطق، حيث تم الاتفاق مع مدير الإحصاء في النجف و النزول مع الباحثين والمعاونين والمدراء لسد العجز الحاصل في أعداد الباحثين ،العجز كبير جدا"،موضحا" لدينا ثقة عالية بعوائلنا ان تساهم مساهمة فاعلة و تلبي نداء المرجعية بضرورة اعطاء البيانات الصحيحة كونها تخدم الصالح العام".