2024-11-19 22:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكد هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، أن عملية التعداد السكاني، ستبدأ غداً من الساعة 7 صباحاً ولغاية منتصف الليل ولمدة يومين، فيما أشارت إلى أن العدادين سيزورون كل منزل 3 مرات لإكمال وتدقيق البيانات.وقال قصي عبدالفتاح رؤوف مدير عام دائرة الشؤون الفنية في الهيئة - رئيس قطاع العمل الفني والميداني للتعداد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العدادين سيباشرون غدا في الساعة السابعة صباحا زيارة منازل المواطنين لتدقيق المعلومات التي دونت الكترونيا مسبقا من قبل العداد وحتى منتصف الليل ولمدة يومين"، مبينا ان "العداد يكرر زيارة الاسر لثلاث مرات لتدقيق معلوماتها وضمان تواجدها في المنزل وفق اختياره لوقت مناسب".وأضاف، أن "العداد سيكتب عبارة "البيت مقفل" على المنزل الذي لم تتواجد فيه العائلة بعد زيارتها لثلاث مرات اثناء فترة التعداد السكاني وبأوقات مختلفة"، مشيرا الى أن "أعداد العدادين تجاوز الـ130 ألف إضافة الى المشرفين".وتنطلق غداً الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في العراق، وسيشمل جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، ومستويات المعيشة، حيث أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال خلال يومي الأربعاء والخميس.