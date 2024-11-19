يوسف الأمين بعد الفوز: كان لدينا خطة مميزة ولعبنا أمام فريق صعب

2024-11-19 22:25:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

اكد نجم المنتخب الوطني يوسف الأمين، اليوم الثلاثاء، ان الفريق خاض المباراة أمام نظيره العماني بخطة لعب مميزة ولعب أمام فريق قوي وصعب.

وقال الأمين صاحب هدف الفوز لمنتخبنا الوطني في مؤتمر صحفي اعقب المباراة وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): "كان لدينا خطة مميزة ولعبنا أمام فريق صعب"، مبينا" انها أول مرة يتم اختياري لأكون أفضل لاعب في المباراة ولولا فريقي لما تم اختياري".

وأضاف إن "المنتخب المستضيف كان قوياً وصعبا ويلعب كرة قدم جيدة ويملكون لاعبيين جيدين لكن كان لدينا خطة مميزة من الكادر التدريبي".

وتمكن منتخبنا الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، من الفوز على نظيره العُماني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، ضمن الجولة السادسة من تصفيات المجموعة الثانية للقارة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل هدف المباراة الوحيد نجم المنتخب الوطني يوسف الأمين في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، تقدم منتخبنا الوطني للمركز الثاني من المجموعة برصيد 11 نقطة، بانتظار نتيجة منتخبي الأردن الثالث بثماني نقاط مع الكويت.

وتتصدر كوريا الجنوبية فرق المجموعة برصيد 14 نقطة.