2024-11-19 22:25:09 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السواني، اليوم الثلاثاء، مجموعة من ممثلي شريحة قرّاء المقاييس العاملين في قطاع جباية أجور الطاقة الكهربائية بصفة عقود.

واستمع سيادته، خلال اللقاء، إلى عرض عن الأوضاع الإدارية والتعاقدية للعاملين في هذا المجال، وأبرز العقبات التي تواجه تكييف أوضاعهم الوظيفية، وفق التخصيصات المالية المتعلقة بهم، ووجه بمتابعة ملف المتعاقدين في هذا القطاع وتذليل العقبات أمام استمرارهم بالعمل.

وأشار السيد السوداني إلى أهمية ما يمثله قطاع الجباية ضمن منظومة تقديم خدمة الطاقة الكهربائية، مؤكداً عزم الحكومة على المضي في تنظيم الجباية بشكل عادل ومُنصف، وبما يعزز القدرة على توفير الطاقة الكهربائية بساعات أعلى في التجهيز، وتحسين قطاع التوزيع، بوصفه مستهدفًا أساسيًّا في خطط الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء