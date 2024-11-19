لأول مرة.. زيدان إقبال يخوض مباراة كاملة والعراق ينتصر خارج أراضيه بتصفيات المونديال

2024-11-19 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خاض لاعب المنتخب الوطني العراقي زيدان إقبال، اليوم الثلاثاء، لأول مرة مباراة كاملة مع أسود الرافدين.

كذلك هي المرة الأولى التي ينتصر فيها المنتخب العراقي خارج أرضه في التصفيات الاسيوية بالمرحلة الثالثة.

ولاول مرة كذلك خلت تشكيلة المنتخب الوطني العراقي في بداية الشوط الثاني من لاعبي الدوري المحلي عدا حارس المرمى احمد باسل.

فبعد خروج زيد تحسين اصبحت تشكيلة منتخب العراق مؤلفة من 10 لاعبين محترفين يلعبون خارج العراق.

وتعد هذه الحالة سابقة تحدث لأول مرة، حيث تألفت التشكيلة من ايمن حسين نادي الخور وعلي جاسم نادي كومو ويوسف امين نادي الوحده واحمد ياسين نادي اوريبرو ومحمد الطائي نادي ويلينتون وزيدان إقبال نادي اوتريخت وميرخاس دوسكى نادي سلوفاجكو وريبين سولاقا نادي جافهاوسينى وضياء بطرس نادي زيا بوتڕوس تاي بورت وحسين علي نادي هيرنفين .