2024-11-19 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ اكتظت شوارع العاصمة بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بالجماهير المحتفلة بفوزالمنتخب العراقي على نظيره العُماني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأسالعالم 2026.

وماإن أطلق حكم مباراة المنتخب العراقي ونظيره العُماني معلناً نهاية المباراة بفوزالعراق حتى بدأت الاحتفالات من المنازل والمحال التجارية والمقاهي بإطلاق الألعابالنارية قبل أن تنطلق الجماهير للتعبير عن فرحتها بهذا الفوز في مختلف شوارعومناطق العاصمة بغداد.

عدسةوكالة شفق نيوز تجولت في عدد من المناطق لمواكبة هذه الاحتفالات التي غصت بهاالشوارع وتسببت باختناقات مرورية، وعلى الرغم من معاناة العراقيين من الزحاماتالمرورية إلا أن لهذه نكهة خاصة تجعلها مميزة ومحببة لدى أغلبية المواطنين.

ومناللافت للانتباه أن هذه الاحتفالات لم تشهد إطلاق العيارات النارية، هذه الظاهرةالتي رافقت احتفالات العراقيين بفوز المنتخب العراقي في السنوات الماضية والتي بدأتتضمحل في السنوات الأخيرة حتى كادت تصبح ذكرى من الماضي.

وتمكن"أسود الرافدين" من الفوز على منتخب عُمان بهدف دون رد في المباراة التيجرت ضمن الجولة السادسة من تصفيات المجموعة الثانية للقارة الآسيويّة المؤهلة لكأسالعالم 2026، على ملعب السلطان قابوس الدولي في بوشر بالعاصمة العمانية مسقط، عندالساعة السابعة مساءً.

وانتهىالشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل للمنتخب العماني، جاء الهدف عنطريق اللاعب يوسف الأمين في الدقيقة 35.

وفيالشوط الثاني بقت النتيجة على حالها حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهايةالمباراة.

وبهذهالنتيجة رفع المنتخب العراقي رصيده للنقطة 11 بالمركز الثاني مؤقتاً بانتظارمباراة الكويت والأردن، وتجمد رصيد عمان عند النقطة 6 بالمركز الرابع.