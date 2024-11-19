2024-11-19 22:30:33 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمناقشة التطورات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

أكد المجلس رفضه القاطع للاتهامات التي وجهتها سلطات الكيان الصهيوني ضد العراق، واعتبرها ذرائع تهدف لتبرير عدوان مخطط له ضمن مساعٍ لتوسيع الصراع الإقليمي. وشدد على أن قرار السلم والحرب في العراق هو اختصاص حصري للحكومة العراقية، التي تواصل جهودها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجمات، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين.

وتم خلال الاجتماع إقرار عدة خطوات، أبرزها:

توجيه وزارة الخارجية لمتابعة القضية أمام المحافل الأممية واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق العراق.

دعوة جامعة الدول العربية لاتخاذ موقف موحد وحازم ضد تهديدات الكيان المحتل.

مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات رادعة لضمان السلم والاستقرار الإقليميين، والعمل على وقف التصعيد.

تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي لردع أي تهديدات مستقبلية.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدة إجراءات لضمان أمن العراق، شملت تعزيز الحدود الغربية، تأمين الحماية الجوية، منع أي نشاط عسكري خارج سيطرة الدولة، ومتابعة الأنشطة العدائية.

وأكد المجلس أن هذه الاتهامات والتصعيدات تمثل محاولة لتقويض جهود تحقيق السلام والأمن في المنطقة، داعياً جميع الأطراف الدولية إلى إعلاء الحوار واحترام القانون الدولي.